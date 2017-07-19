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Ломаченко просит побить его за полмиллиона долларов

19.07.2017 11:20
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Ломаченко просит побить его за полмиллиона долларов

Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко хочет видеть больше мотивации от соперников, сообщает телеканала 112 Украина.
Боксер даже готов доплатить из своего кармана бонус тому сопернику, который сможет справиться с украинцем.
"Я заплачу 500 тысяч тому, кто у меня выиграет из чемпионов во втором полулегком весе", - сказал Ломаченко.
Напомним, Ломаченко ждет бой против колумбийца Марриаги 5 августа.



Теги: Украина, бокс, награда, Ломаченко
 
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