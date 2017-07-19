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«Шахтер» начал чемпионат Украины крупной победой над «Ворсклой» (ВИДЕО)
19.07.2017 10:40
Донецкий «Шахтер» в рамках поединка 1 тура чемпионата Украины в Полтаве на стадионе имени Алексея Бутковского со счетом 3:0 переиграл местную «Ворсклу», сообщает XSport.ua.
Победу команде Паулу Фонсеки принесли точные удары Факундо Феррейры, Марлоса и Алана Патрика.
Отметим, что следующий матч "горняки" проведут 22 июля. В центральном поединке 2-го тура "Шахтер" в Харькове примет "Динамо".
Теги: футбол, Чемпионат Украины, победа, ФК "Шахтёр"
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