«Шахтер» начал чемпионат Украины крупной победой над «Ворсклой» (ВИДЕО)

19.07.2017 10:40

Донецкий «Шахтер» в рамках поединка 1 тура чемпионата Украины в Полтаве на стадионе имени Алексея Бутковского со счетом 3:0 переиграл местную «Ворсклу», сообщает XSport.ua.

Победу команде Паулу Фонсеки принесли точные удары Факундо Феррейры, Марлоса и Алана Патрика.

Отметим, что следующий матч "горняки" проведут 22 июля. В центральном поединке 2-го тура "Шахтер" в Харькове примет "Динамо".