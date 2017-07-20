Американский мастер боевых искусств вызвал на бой Путина

20.07.2017 14:05

Американский журналист Бенджамин Уиттс назвал успехи президента России Владимира Путина в боевых искусствах "мошенничеством" и вызвал его на поединок. Об этом пишет The Washington Post, передает телеканал 112 Украина.

47-летний Уиттс, у которого есть черные пояса по тхэквондо и айкидо, считает, что все бои Путина были "фальшивыми", а противники российского президента специально ему проигрывали.

Путин борется только с людьми, которые находятся в его власти, и все они "падают для него", считает журналист. Уиттс утверждает, что его предложение Путину – не шутка.

Путин занимался самбо и дзюдо с 11 лет. Он имеет звание мастера спорта по самбо и дзюдо и неоднократно становился чемпионом Санкт-Петербурга по этому виду единоборств. Также у российского президента есть черный пояс по тхэквондо.