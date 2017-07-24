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МВД рекомендовало перенести матч "Мариуполь" - "Динамо" в другой город

24.07.2017 14:20
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МВД рекомендовало перенести матч "Мариуполь" - "Динамо" в другой город

Киевское "Динамо" обратилось в Министерство внутренних дел Украины и Службу безопасности Украины с просьбой дать рекомендации касательно возможности проведения матча Премьер-лиги в Мариуполе. В МВД заявили о нецелесообразности проведения матча "Мариуполь" - "Динамо" в Мариуполе и рекомендовали перенести игру в другой город, сообщает Апостроф.
"С августа 2016 года СБУ установлен для Донецкой области уровень террористической угрозы "красный" (реальная угроза). В то же время матч "Динамо" в Мариуполе запланирован на 26.08.2017, что вызывает дополнительные риски. Это обусловлено тем, что в преддверии празднования Дня независимости Украины в районе проведения антитеррористической операции происходит значительное обострение оперативной обстановки.
Учитывая реальное положение угроз, проведение матча седьмого тура Премьер-лиги на стадионе "Ильичевец" в Мариуполе считаем нецелесообразным и предлагаем безотлагательно рассмотреть вопрос о смене места его проведения", - говорится в письме МВД за подписью первого замминистра Сергея Ярового .
В СБУ также отметили, что существует потенциальная угроза террористических актов и подчеркнули, что в случае проведения матча в Мариуполе необходимо будет усилить меры безопасности.
Документы были опубликованы на официальном сайте "Динамо".



Теги: Донбасс, футбол, Мариуполь, МВД
 
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