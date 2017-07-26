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Букмейкеры дали прогноз на матч "Динамо" - "Янг Бойз"
Сегодня киевское "Динамо" стартует в Лиге Чемпионов игрой против швейцарского клуба "Янг Бойз", в прошлом сезоне выбившего "Шахтер", сообщает телеканал 112 Украина.
Первым домашним матчем "Динамо" попытается создать задел в противостоянии с "Янг Бойз". Естественно, киевские игроки безумно хотят пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов, а значит, будут играть с полной мотивацией и самоотдачей.
После безвольного поражения в матче за Суперкубок "Динамо" выиграло два матча. При чем, в последней игре против "Шахтера" в Харькове команда показала, что киевляне при Хацкевиче могут выдавать матчи высокого уровня. Если "Динамо" сыграет хотя бы приблизительно на одном уровне с субботним матчем, победа будет к ним очень близка.
У "Янг Бойз" есть очевидный плюс - форвард Оаро, за счет которого швейцарцы и вышли в ЛЧ. Но если Хачериди, умеющий крыть форвардов практически любого уровня, справится с французом, оппонент "Динамо" потеряет крупную часть своих шансов на общую победу.
Прогнозы букмекеров:
1xBet: победа "Динамо" - 1.56, ничья - 4.40, победа "Янг Бойз" - 6.45.
Winline: победа "Динамо" - 1.51, ничья - 4.07, победа "Янг Бойз" - 5.82.
Посмотреть поединок можно на канале 2+2, начало трансляции - в 19:25.
Теги: футбол, прогноз, Лига Чемпионов, ФК "Динамо" Киев
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