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Мирче Луческу предложили возглавить сборную Турции

01.08.2017 14:40
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Мирче Луческу предложили возглавить сборную Турции

Бывший главный тренер Шахтера Мирча Луческу получил от руководства Федерации футбола Турции предложение возглавить тамошнюю национальную сборную, сообщает sportarena.com.
Пост главного тренера сборной Турции стал вакантным после того, как 26 июля в отставку подал Фатих Терим. По слухам в прессе, сделал это коуч из-за драки в одном из ресторанов.
Первоначально боссы турецкой Федерации хотели заполучить на пост главного тренера сборной наставника Бешикташа Шенола Гюнеша, который привел Черных орлов к чемпионскому титулу в минувшем сезоне, однако руководство клуба не захотело расставаться с коучем в преддверии старта в Лиге чемпионов, после чего взор чиновников пал на 72-летнего Луческу, хорошо известного в Турции по работе с тем же Бешикташем и Галатасараем.
Накануне, 31 июля, у Луческу состоялись переговоры с президентом Федерации футбола Турции Йылдырымом Демироненом, в ходе которых экс-тренер Шахтера получил предложение подписать 2-летний контракт. После этого румынский специалист попросил немного времени на размышления.
Напомним, сборная Турции является соперником Украины по отборочному циклу на чемпионат мира-2018.
Кроме того, именно против турков команде Андрея Шевченко предстоит сыграть ближайший матч — соперники сойдутся 2 сентября в Харькове.



Теги: Турция, Мирча Луческу, сборная, предложение
 
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