Киевское "Динамо" не сумело "наказать" обидчика "Шахтера" (ВИДЕО)

03.08.2017 09:30

В среду, 2 августа в столице Швейцарии "Янг Бойз" обыграл киевское "Динамо" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов-2017/18, сообщает СТРАНА.ua.

Швейцарцы забили по одному голу в каждом из таймов. Первый мяч влетел в ворота "Динамо" с пенальти, когда на 13-й минуте встречи отличился Оаро. Под самый занавес матча киевляне пропустили второй и решающий после восьмого по счету углового. Забил Лотомба, когда голкипер киевлян не сумел удержать мяч после несильного удара игрока хозяев головой. Таким образом по итогу двух матчей украинский клуб выбыл из Лиги чемпионов.