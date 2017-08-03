Владимир Кличко объявил об уходе из бокса (ВИДЕО)

03.08.2017 12:05

41-летний украинский боксер Владимир Кличко объявил об уходе из бокса. Соответствующее заявление Кличко опубликовал на YouTube, передает телеканал 112 Украина.

"В какой-то момент жизни в силу различных обстоятельств мы должны или хотим переключить, так сказать, нашу активную часть жизни и подготовиться к следующей главе к новым вызовам, испытаниям, с которыми придется столкнуться. Очевидно, я не исключение из правил и сейчас пришла моя очередь сделать это. Я делаю это, да, с некоторым волнением. Но я абсолютно готов к новым испытаниям. Я ожидаю и надеюсь, что моя следующая карьера, которую я спланировал, и уже параллельно начал несколько лет назад, станет хотя бы такой же успешной, как и предыдущая", - заявил Кличко.