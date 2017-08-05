WBO признала Ломаченко суперчемпионом

05.08.2017 11:00

Чемпион мира в полулегком весе по версии Всемирной боксерской ассоциация Василий Ломаченко получил пояс суперчемпиона WBO. Об этом Василий Ломаченко сообщил в своем Instagram, передает АСН.

Вручение Василию Ломаченко пояса суперчемпиона WBO прошло во время его финальной пресс-конференции по поводу его боя с колумбийским боксером Мигелем Марриагой.

Напомним, бой Василия Ломаченко с Мигелем Марриагой состоится в ночь на 6 августа в Лос-Анджелесе. Прямая трансляция боя - на телеканале «Интер» в 05:00. Это будет третья защита украинским боксером титула чемпиона мира по версии WBO.