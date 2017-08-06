Ломаченко хватило семи раундов для защиты чемпионского титула (ВИДЕО)

06.08.2017 10:40

Украинец Василий Ломаченко досрочно победил колумбийца Мигеля Марриагу, защитив чемпионский титул по версии WBO во втором полулегком весе, сообщает ICTV.

Ломаченко уже в третьем раунде отправил соперника в нокдаун. В седьмом раунде колумбиец во второй раз упал на ринге. Арбитр отсчитал нокдаун и сразу же прозвучал гонг. Через пару секунд угол колумбийца сообщил рефери, что снимает своего бойца.

Таким образом Ломаченко защитил пояс чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, а Маррига неудачно завершил вторую в карьере попытку завоевать титул.