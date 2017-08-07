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Луческу поделился планами о завершении тренерской карьеры

07.08.2017 17:05
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Луческу поделился планами о завершении тренерской карьеры

Новый тренер сборной Турции Мирча Луческу сообщил, что закончит карьеру, после завершения контракта с турецкой федерацией футбола, и отметил, что приложит все усилия ради выхода Турции на чемпионат мира-2018, информирует XSPORT.ua.
«Я очень полюбил Турцию, когда возглавлял тамошние «Бешикташ» и «Галатасарай». Очень счастлив, что вернулся в эту страну через 13 лет.
Я не смог отказаться от предложения поработать с национальной командой Турции в последние годы моей карьеры. Я приложу все усилия, чтобы Турция вышла на ЧМ-2018. У нас еще остается 4 отборочных матча.
После завершения контракта в Турции я закончу тренерскую деятельность. Почему отказался тренировать сборную Румынии? Думаю, к рулю команды должны прийти молодые специалисты, например, мой сын Разван», - сказал он.



Теги: карьера, Мирча Луческу, тренер
 
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