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Британский триатлонист умер во время заплыва через Ла-Манш
08.08.2017 16:35
7 августа во время мега-триатлона Лондон-Париж умер 44-летний экстремал Дуглас Веймарк. Трагедия произошла, когда он пытался переплыть Ла-Манш, пробежав перед этим дистанцию между Лондоном и Дувром, сообщает Телеканал новостей «24».
Береговая охрана, которая получила сообщение о происшествии в проливе, прибыла на место за 10 минут. По словам очевидцев, мужчине стало плохо. Спасатели вытащили пловца и доставили в госпиталь в графстве Эшфорд. Медикам спасти его не удалось.
Теги: смерть, Ла-Манш, триатлон
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