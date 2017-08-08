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Украинская пловчиха не смогла преодолеть Ла-Манш
08.08.2017 09:40
Жительница Ивано-Франковска Мария Крестьянская, которая хотела переплыть Ла-Манш, не смогла этого сделать. Об этом сообщается на ее странице в Facebook, передает телеканал 112 Украина.
Мария Крестьянская могла стать первой украинкой, которая переплыла 32-километровый пролив. Спортсменка начала заплыв из английского Дувера в 11:00 по местному времени (13:00 по киевскому времени) и плыла около 8 часов подряд.
Согласно маршруту судна сопровождения, она не доплыла до французского берега около семи-восьми километров. Причины прекращение заплыва пока неизвестны.
Первым украинцем, который переплыл пролив Ла-Манш, был Игорь Ненько. Он сделал это в 2006 году. Ла-Манш он проплыл за 10 часов 30 минут.
Теги: Украина, заплыв, Ла-Манш
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