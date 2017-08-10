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Эстонские футболисты забили гол в свои ворота на 15 секунде матча (ВИДЕО)
10.08.2017 15:18
Комичный эпизод произошел в Кубке Эстонии в матче между командами "Левадия" - "Пайде" (3:1), сообщает footboom.com.
Гости разыграли мяч в центре поля, затем начали перепасовываться и забили в свои ворота! На это им потребовалось всего 15 секунд.
Теги: футбол, Эстония, гол
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