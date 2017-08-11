Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Свитолина разгромила экс-первую ракетку мира Винус Уильямс

11.08.2017 08:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Свитолина разгромила экс-первую ракетку мира Винус Уильямс

Украинская теннисистка Элина Свитолина феерично одолела американку Винус Уильямс на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто, сообщает Телеканал новостей «24».
В третьем круге турнира первая ракетка Украины уверенно разгромила соперницу со счетом 6: 2, 6: 1 за 1 час 2 минуты. Таким образом Свитолина обеспечила себе место в 1/4 финала престижных соревнований.
Далее Свитолиной придется бороться с победительницей противостояния австралийки Эшли Барти с четвертым номером "посева" испанкой Гарбинье Мугурусою.
К слову, призовой фонд турнира составляет 2,43 миллиона долларов.



Теги: победа, WTA, Винус Уильямс, Элина Свитолина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх