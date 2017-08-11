Свитолина разгромила экс-первую ракетку мира Винус Уильямс

11.08.2017 08:45

Украинская теннисистка Элина Свитолина феерично одолела американку Винус Уильямс на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто, сообщает Телеканал новостей «24».

В третьем круге турнира первая ракетка Украины уверенно разгромила соперницу со счетом 6: 2, 6: 1 за 1 час 2 минуты. Таким образом Свитолина обеспечила себе место в 1/4 финала престижных соревнований.

Далее Свитолиной придется бороться с победительницей противостояния австралийки Эшли Барти с четвертым номером "посева" испанкой Гарбинье Мугурусою.

К слову, призовой фонд турнира составляет 2,43 миллиона долларов.