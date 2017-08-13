Капитана Шахтера попросили возобновить карьеру в национальной сборной - СМИ

13.08.2017 10:30

Капитан Шахтера Дарио Срна может возобновить выступления в национальной сборной Хорватии, сообщает Sportske Novosti.

По информации источника, главный тренер "Шашечных" Анте Чачич намерен уговорить 35-летнего защитника возобновить международную карьеру.

Такая просьба к Срне возникла у тренера из-за сложной кадровой ситуации в национальной команде.

Отметим, что сборная Хорватии является соперником национальной команды Украины в отборе к чемпионату мира-2018.

Источник: ua.today