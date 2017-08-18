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Юниорская команда "Динамо" проигнорировала игру в Мариуполе
18.08.2017 16:10
«Динамо» U-19 не поехало в Мариуполь на игру третьего тура молодежного первенства, сообщает Sport.ua.
Поединок должен был состояться сегодня в Мариуполе на стадионе «Западный», но киевляне на игру не прибыли. Теперь, согласно регламенту, «Динамо» грозит техническое поражение.
Теги: футбол, Мариуполь, матч, U-19, ФК "Динамо" Киев
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