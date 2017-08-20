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Украинский боксер защитил чемпионский титул техническим нокаутом (ВИДЕО)
20.08.2017 10:40
Украинский боксер Александр Гвоздик победой завершил бой против американца Крэйга Бейкера, сообщает телеканал 112 Украина.
Украинец уверенно начала поединок. С большим преимуществом он подошел к шестому раунду, когда Бейкер был отправлен в нокдаун. Американец с настила поднялся и Гвоздик начал добивать соперника, после чего рефери пришлось остановить бой присвоить украинцу победу.
Таким образом, Гвоздик защитил свой титул регионального чемпиона мира по версии NABF.
Добавим, что эта победа стала 14-ой в карьер 30-летнего Гвоздика в 14 профессиональных боях.
Теги: Украина, бокс, победа, нокаут
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