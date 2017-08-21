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«Динамо» жестко раскритиковало решение ФФУ по "мариупольскому вопросу"
Вице-президент "Динамо" Андрей Мадзяновский утверждает, что киевский клуб будет продолжать отстаивать свою позицию и планирует сделать анализ официального текста решения ФФУ, согласно которому игра 7-го тура между "Мариуполем" и "Динамо" состоится на поле хозяев, сообщает ТСН.
"Динамо" настаивает на мнении, что команды едут в Мариуполь на свой страх и риск. "К сожалению, в течение четырех месяцев мы наблюдали совсем другую реакцию руководства ФФУ и УПЛ на обоснованные требования "Динамо". Их поведение без преувеличения можно назвать вакханалией беззакония. Но наш клуб и его болельщики - не из тех, кто пренебрегает принципами и пасует перед воинственной дерзостью. Мы найдем правовые механизмы для восстановления справедливости", - сказал Мадзяновский.
Напомним, что "Динамо" не хочет ехать в Мариуполь из-за близкого расстояния к зоне боевых действий. Встреча между "Мариуполем" и "Динамо" должна состояться 27-го августа в рамках 7-го тура УПЛ.
Теги: Донбасс, Мариуполь, ФФУ, ФК "Динамо" Киев
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