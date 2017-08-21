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Коллина разорвал контракт с ФФУ
21.08.2017 16:10
Куратор судейского корпуса Украины итальянец Пьерлуиджи Коллина покинул свою должность, сообщает ТСН.
Коллина разорвал контракт с Федерацией футбола Украины (ФФУ) по обоюдному согласию. Ранее уже ходили слухи о том, что итальянец покинет свой пост, но затем была и другая информация – о том, что он ведет переговоры о продлении контракта с ФФУ. Официального заявления об уходе Коллины пока что не было.
Тем временем его функции выполняет его помощник Лучиано Лучи, который избран председателем Комитета арбитров ФФУ в 2015 году.
Напомним, Коллина начал работать в Украине в 2010 году. С тех пор ни один украинский рефери не работал на крупных турнирах.
Теги: контракт, Пьерлуиджи Коллина, ФФУ
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