Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Коллина разорвал контракт с ФФУ

21.08.2017 16:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Коллина разорвал контракт с ФФУ

Куратор судейского корпуса Украины итальянец Пьерлуиджи Коллина покинул свою должность, сообщает ТСН.
Коллина разорвал контракт с Федерацией футбола Украины (ФФУ) по обоюдному согласию. Ранее уже ходили слухи о том, что итальянец покинет свой пост, но затем была и другая информация – о том, что он ведет переговоры о продлении контракта с ФФУ. Официального заявления об уходе Коллины пока что не было.
Тем временем его функции выполняет его помощник Лучиано Лучи, который избран председателем Комитета арбитров ФФУ в 2015 году.
Напомним, Коллина начал работать в Украине в 2010 году. С тех пор ни один украинский рефери не работал на крупных турнирах.



Теги: контракт, Пьерлуиджи Коллина, ФФУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх