Олег Собуцкий: Тем, что Динамо не едет в Мариуполь, оно разрывает Украину

23.08.2017 09:05

Олег Собуцкий, вице-президент ФФУ, рассказал о своем отношении к ситуации вокруг Мариуполя. Напомним, «Динамо» отказывается ехать туда на матч УПЛ.

-Если в Мариуполь не поедет «Динамо», мы поедем сборной ветеранов. Мы должны приехать. Как-никак, мы должны подарить людям что-то светлое.

Я не могу сказать за всех, но лично моя позиция - что обязательно нужно ехать в Мариуполь. То же самое сказал сегодня мне в самолете и Мирон Богданович Маркевич. Мы с ним долго разговаривали, как и с Сергеем Николаевичем Нагорняком... Мы все однозначно за то, что нужно ехать.

-Почему «Динамо» не хочет ехать в Мариуполь?

-Я не готов сказать. Возможно, боятся, может, еще что-то... Я не знаю. Я не отвечаю за «Динамо», за чужие мысли я не могу говорить.

-Как то, что делает «Динамо», подрывает украинский футбол?

-Это очень негативный фактор. Так не должно быть. Все команды ездят; мы со сборной ветеранов были несколько раз... И все нормально. Те люди, которые находятся на линии разграничения, обязательно должны иметь украинский дух. Тем, что «Динамо» туда не едет, оно разрывает Украину. Я думаю, что такого не должно быть.

Мы были в Мариуполе, был президент, была ветеранская сборная. Нас очень тепло встретили. Там была прекрасная атмосфера.

Источник footballua.tv