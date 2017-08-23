Украинский спортсмен назван лучшим борцом года

23.08.2017 14:10

Олимпийский призер Жан Беленюк стал лучшим борцом года в мире. Награду и чек на 10 тысяч долларов от Всемирного союза борьбы украинский спортсмен получил на чемпионате мира, который проходит в Париже, сообщает Телеканал новостей «24».

"Я – украинец. Украина – это моя родина, я здесь родился, вырос и начал заниматься любимым делом – греко-римской борьбой", – подчеркнул Жан Беленюк.

В 2016 году Беленюк стал чемпионом Европы, а также серебряным призером Олимпийских игр в Рио. Золото тогда забрала Россия. Однако немало спортивных экспертов тогда заявили, что судейство было нечестным. И самая высокая награда должна была достаться украинцу.