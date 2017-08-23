Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Украинский спортсмен назван лучшим борцом года

23.08.2017 14:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинский спортсмен назван лучшим борцом года

Олимпийский призер Жан Беленюк стал лучшим борцом года в мире. Награду и чек на 10 тысяч долларов от Всемирного союза борьбы украинский спортсмен получил на чемпионате мира, который проходит в Париже, сообщает Телеканал новостей «24».
"Я – украинец. Украина – это моя родина, я здесь родился, вырос и начал заниматься любимым делом – греко-римской борьбой", – подчеркнул Жан Беленюк.
В 2016 году Беленюк стал чемпионом Европы, а также серебряным призером Олимпийских игр в Рио. Золото тогда забрала Россия. Однако немало спортивных экспертов тогда заявили, что судейство было нечестным. И самая высокая награда должна была достаться украинцу.



Теги: Украина, награда, борьба
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх