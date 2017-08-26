Почему от регулярных тренировок не уходит вес? — объясняет фитнес-тренер

26.08.2017 14:32

Новички, а также люди, решившие возобновить занятия спортом после длительного перерыва, часто сталкиваются с одной и той же проблемой. Несмотря на регулярное посещение спортзала и интенсивные тренировки, вес остается прежним. В большинстве случаев это связано с отсутствием правильной программы тренировок или неправильным питанием.

Необходимо следить, чтобы вы потребляли калорий не больше того количества, которое расходуете на тренировках, рекомендует Михаил Колесник, ведущий тренер сети фитнес-клубов FitCurves.

Очень часто люди, сами не замечая, нарушают диету, злоупотребляя продуктами, которые ошибочно считают "легкими". Или, наоборот, могут, к примеру, пить недостаточно воды, что приводит к нарушению водного баланса и, как следствие, задержке жидкости в организме.

Рацион питания желательно составлять с учетом особенностей организма. В идеале это надо сделать после обследования в клубе перед тренировками, на основании индекса массы тела, чтобы рассчитать оптимальную схему питания, определить размер порций и частоту приема пищи.

О тестировании перед началом тренировок delo.ua писало в статье "На что новичкам обратить внимание во время первого визита в фитнес-клуб"

Несбалансированные тренировки — отсутствие прогресса

Еще одна распространенная причина того, почему тренировки не помогают избавиться от веса — это несбалансированные тренировки. Некоторые новички стремятся получить максимальные результаты как можно быстрее и чрезмерно нагружают себя во время занятий. Результат таких усилий — переутомление, перетренированность, микротравмы мышц и полное отсутствие прогресса для тела.

Другая крайность — несоблюдение условий, необходимых для эффективной тренировки. По мнению специалистов фитнес-индустрии, правильная тренировка обязательно должна включать в себя 5 компонентов: разминку, растяжку, кардио- и силовые упражнения и заминку.

С непривычки выдержать нужный ритм сложно. Поэтому новички начинают давать себе послабления, пропуская какие-то элементы тренировки или выполняя упражнения неправильно. В итоге вся польза от таких занятий сводится к нулю.

Среди других причин, которые могут объяснить, отчего стрелка весов замерла на месте — отсутствие контроля за тренировками, рост мышечной массы на фоне потери массы жировой при сохранении общего веса тела (что является вполне нормальным явлением, особенно в среде людей, ранее занимавшихся спортом).

Но это может быть и сигналом проблем со здоровьем. В последнем случае — если есть подозрения на проблемы со щитовидной железой, сердечно-сосудистой системой или другие заболевания, необходимо обращаться к специалисту-медику.

Источник: delo.ua