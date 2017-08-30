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В Берлине прошла презентация книги Владимира Кличко

30.08.2017 11:45
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В Берлине прошла презентация книги Владимира Кличко

Украинский боксер и экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко провел в Берлине презентацию собственной книги, сообщает Телеканал новостей «24».
Книга написана на немецком языке и носит название «Challenge Management" ("Управление вызовами"). В ней Кличко делится опытом о 12 способах управления вызовами, раскрывает секреты своей личной философии, а также объясняет, какие методы и способы, применяемые в бизнесе, способствовали ему в достижении целей и преодолении трудностей.
На презентации Кличко отметил, что стоит в начале "второй карьеры", которая, по его словам, "будет не менее интересна, чем первая".



Теги: Берлин, книга, Владимир Кличко, презентация
 
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