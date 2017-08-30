В Берлине прошла презентация книги Владимира Кличко

30.08.2017 11:45

Украинский боксер и экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко провел в Берлине презентацию собственной книги, сообщает Телеканал новостей «24».

Книга написана на немецком языке и носит название «Challenge Management" ("Управление вызовами"). В ней Кличко делится опытом о 12 способах управления вызовами, раскрывает секреты своей личной философии, а также объясняет, какие методы и способы, применяемые в бизнесе, способствовали ему в достижении целей и преодолении трудностей.

На презентации Кличко отметил, что стоит в начале "второй карьеры", которая, по его словам, "будет не менее интересна, чем первая".