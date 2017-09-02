Серена Уильямс впервые стала мамой

02.09.2017 11:00

Известная американская теннисистка Серена Уильямс родила своего первого ребенка, сообщает ТСН.

35-летняя Уильямс родила девочку 1-го сентября в больнице в Палм-Бич, штат Флорида. Счастливым отцом стал жених спортсменки - сооснователь Reddit Алексис Оганян.