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Букмекеры дали прогноз на матч Исландия - Украина
04.09.2017 16:50
Сборная Исландии примет Украину в поединке 8-го тура квалификации к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает Обозреватель.
По мнению букмекеров, обе команды имеют приблизительно равные шансы на победу. Коэффициент на успех сборной Украины составляет 2.80, тогда как котировки на выигрыш островитян равны 2.65. Ничья считается весьма вероятным результатом и оценивается показателем 3.15.
Матч состоится во вторник в Рейкьявике, 5 сентября. Начало встречи в 21:45. Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина и Футбол 1.
Теги: Украина, Исландия, прогноз, Чемпионат мира по футболу, отбор
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