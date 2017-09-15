- Вторая кряду победа «Донбасса» над «Белым Барсом»13:12
- Лига Европы: камбэк от «Динамо» и сенсация от «Зари»08:22
- Сегодня «Динамо» и «Заря» сыграют в Лиге Европы14:10
- Превью матча «Донбасс» – «Белый Барс»21:41
- Бразильский полузащитник "Шахтера" стал украинцем10:52
- "Шахтер" уступил в Англии подопечным Гвардиолы10:10
- Букмекеры пророчат "Шахтеру" проигрыш с крупным счетом15:10
- Сборная Украины завоевала первое "золото" на "Играх непокоренных"10:45
- Россию могут отстранить от Олимпиады-201813:57
- Украина завоевала первую медаль на "Играх непокоренных"11:00
Почему не стоит выкладывать фотографии билетов и ключей в социальные сети
Не стоит выкладывать фотографии билетов и ключей в социальных сетях: для мошенников это лёгкий способ пойти на концерт вместо жертвы, украсть авиабилеты или взломать квартиру.
Быстрый поиск по хештегу #boardingpass (посадочный талон) в Инстаграме выдаёт около 92 тысяч записей. Издание Motherboard отметило, что это примерно на 92 тысячи больше, чем должно быть. Когда люди публикуют фотографии авиабилетов, ключей от квартир или машин, они подставляют себя под удар мошенников, пишет NewsOboz.org со ссылкой на begemot.
Случаев, когда эта оплошность заканчивалась печально, достаточно. Мошенники не только пользуются чужими билетами на самолёт или концерт, но и крадут крупные суммы денег. TJ подготовил памятку по безопасности и вспомнил реальные ситуации, когда она могла бы пригодиться.
НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ КОД БРОНИРОВАНИЯ НА БИЛЕТЕ
Этот шестизначный код — временный пароль, известный также как PNR (запись имени пассажира) — золотая жила для злоумышленников. В 2016 году специалист по кибербезопасности Карстен Нол это убедительно продемонстрировал.
Он выяснил, что любой человек, знающий код бронирования и фамилию владельца билета, может спокойно получить доступ к его багажу или улететь на его самолёте. На некоторых сайтах авиакомпаний для входа в аккаунт требуется ввести только фамилию пассажира и время отправления. А уже в профиле содержатся данные, которых достаточно, чтобы воспользоваться билетом.
Некоторые авиакомпании позволяют заходить в личные кабинеты, восстановив пароль по дате рождения. Она в свою очередь доступна у многих людей в социальных сетях. После авторизации злоумышленник может поменять номер паспорта, на который зарегистрирован билет. Например, на имя террориста, который представлен в базеИнтерпола.
Мошенники могут воспользоваться билетом жертвы, даже если на фотографии закрыт PNR-код. Для этого нужно посмотреть на Aztec — матричный штрих-код на билете. Его достаточно отсканировать в приложении типа Barcode Scanner. Полученная в ходе сканирования комбинация даст злоумышленнику доступ не только к аккаунту на сайте авиакомпании, но и, если она есть, к программе лояльности. А если аккаунт привязан к банковской карте, то мошенники могут купить билеты на другие рейсы.
Чтобы не попасть в такую ситуацию, не стоит публиковать фотографии билета, на которых видно имя пассажира, дата рождения, PNR-код или штрих-код. Лучше закрывать компрометирующую информацию чёрной линией, а не размывать её. Следует также помнить, что оставлять без присмотра даже использованные билеты — опасно. Они всё ещё содержат важные данные. Это касается и чеков, если они оплачены банковской картой, а также билетов на концерты.
НЕ СТОИТ ФОТОГРАФИРОВАТЬ КЛЮЧИ ОТ МАШИНЫ ИЛИ КВАРТИРЫ
Нет ничего плохого в том, чтобы похвастаться ключами от нового автомобиля в Фейсбуке. Но если фотографию увидят мошенники, они легко могут сделать дубликат. Для этого понадобится программа для автоматического проектирования и 3D-принтер. Дубликат ключа можно воссоздать в нём за 30 минут.
Есть и более простой способ. Для создания дубликата ключа достаточно воспользоваться услугами сервисов вроде KeyMe. Он создаёт слепок ключа по фотографии.
Получив ключ, мошенникам достаточно вычислить местонахождение машины или квартиры жертвы по геотегам, которые часто указаны на фотографиях. Совет по борьбе с такой угрозой банален: на фотографии нужно закрывать часть лезвия ключа пальцем.
Источник: newsoboz.org
Теги: Донбасс, фотография, билеты, ключ
- "Вещдоки Украины": в Москве открыта экспозиция окровавленной экипировки и оружия Майдана (ФОТО + ВИДЕО)
- Подводный мир воспитает дончан
- "Адово фото", - сети комментируют снимок брошенной многоэтажки в Донецке
- Донбасский охотник за редкими кадрами
- Лукьянченко рад электронным студенческим билетам
- Фотособытия недели (18-24 июня). Удивительные гроб, сом и яичница
- Россия помогает ЛДНР продавать уголь за границу18:14
- В контактной группе рассказали, когда можно будет провести выборы на Донбассе16:51
- Захарченко пообещал повышение пенсий с 1 октября16:20
- Самые горячие точки Донбасса 29 сентября16:12
- ГСЧС объявила штормовое предупреждение в Донецкой области16:00
- Боевики "ЛНР" под "кайфом" насиловали девочек 12-14 лет - одна из жертв беременна: соцсети сообщили о жутких преступлениях "освободителей"13:29
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге12:31
- Обстановка на блокпостах Донецкой области сегодня, 29 сентября10:53
- Реки Мариуполя поставили антирекорд09:56
- Сколько сегодня стоят квартиры в Донецке и Луганске08:44
- Что нужно сделать, чтобы в Украине были европейские пенсии19:56
- Крушение самолета Л-39 под Хмельницким: очевидцы сообщили жуткие подробности смертельной трагедии19:31
- Мариупольцев просят включать свет ближних фар авто19:05
- Скандал в Польше: директор магазина повесил табличку, в которой требует проверки всех украинцев на кассе18:39
- Россия помогает ЛДНР продавать уголь за границу18:14
- В Украину на "заработки" едет ярый фанат "ДНР": российский рэпер Гнойный, который славится своими "грязными" высказываниями в адрес украинцев, даст концерт в Киеве. ВИДЕО17:52
- Украинцам объяснили, почему им придется тратить на еду еще больше денег17:29
- Загадочная авиакатастрофа: военный самолет Л-39 рухнул вблизи Хмельницкого по неизвестным причинам - двое пилотов трагически погибли17:10
- В контактной группе рассказали, когда можно будет провести выборы на Донбассе16:51
- СБУ сорвала в Брюсселе провокационную акцию российских спецслужб с участием экс-депутата Елены Бондаренко16:31
- Названы продукты, повышающие интеллект12:09
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко10:36
- Чугуївські владники через суд виселяють 12-х переселенців10:13
- 11 симптомов, указывающих на серьезные проблемы с сердцем!09:38
- Для женщин-военнослужащих ВСУ разработали нижнее белье09:21
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков09:05
- Почему отпускают коллаборантов и сажают патриотов на Донбассе?08:26
- Три причини випадіння волосся: на що звернути увагу22:57
- Право на детство отняла война21:35
- Что лучше для похудения: ходьба или бег?21:18
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев
- "В Луганске сейчас творится беспредел! Родителям срочно нужна помощь!" - пророссийская украинка из Санкт-Петербурга шокировала Сеть рассказом из Луганска
- "МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности
- Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"
- Незнакомый номер? Эксперт рассказал, как ставят на прослушку в Украине
- У Кремля начались большие проблемы с "армиями Л/ДНР" - "кураторы" приняли отчаянное решение
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге
- Команда дана: Кремль готовит серьезный удар по оккупированному Донбассу
- "Рус***й мир" хвастается своими "достижениями" - фото семьи Прилепина и главаря "ДНР" Захарченко в Донецке вызвало резонанс в Сети
- Передвижные мобильные пункты «Ощадбанка» едут к КПВВ на Донбассе