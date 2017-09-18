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Тренер "Шахтера" объяснил отсутствие Дарио Срны на поле в Одессе

18.09.2017 08:55
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Тренер "Шахтера" объяснил отсутствие Дарио Срны на поле в Одессе

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что причина, по которой Дарио Срна не полетел с командой на игру против "Черноморца", это его решение дать поиграть другим футболистам, сообщает Обозреватель.
"Единственное, что я скажу по поводу Дарио: он не приехал сюда с нами, поскольку это было моим решением. Я дал ему время отдохнуть после сложнейшего матча с "Наполи", равно как провел ротацию с другими футболистами ", — приводит слова португальца пресс-служба "горняков".
В итоге на позиции правого защитника, которую традиционно занимает Срна, весь матч отыграл Богдан Бутко. Встреча в Одессе завершилась вничью 0:0.
Ранее газета "Спортивка" сообщила о якобы положительной допинг-пробе капитана "оранжево-черных".



Теги: Дарио Срна, допинг, ФК "Шахтёр"
 
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