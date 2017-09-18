Последние новости раздела
- Тренер "Шахтера" объяснил отсутствие Дарио Срны на поле в Одессе08:55
- Мариупольский стронгмен Александр Лашин установил в Черкассах новый рекорд Украины19:06
- Почему не стоит выкладывать фотографии билетов и ключей в социальные сети19:07
- Киевское «Динамо» обыграло «Скендербеу» со счетом 3:110:00
- «Донбасс» разгромил «Волков»21:00
- Болельщики "Донбасса" на матче Лиги Чемпионов20:58
- С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ БОЕВОЙ ГОПАК СТАЛ НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДОМ СПОРТА18:59
- Ярмоленко забил свой первый гол за "Боруссию" (ВИДЕО)09:30
- "Шахтер" стартовал в Лиге Чемпионов с победы (ВИДЕО)08:30
- «Шахтер» - «Наполи»: букмекеры не верят в победу горняков14:10
Тренер "Шахтера" объяснил отсутствие Дарио Срны на поле в Одессе
18.09.2017 08:55
Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что причина, по которой Дарио Срна не полетел с командой на игру против "Черноморца", это его решение дать поиграть другим футболистам, сообщает Обозреватель.
"Единственное, что я скажу по поводу Дарио: он не приехал сюда с нами, поскольку это было моим решением. Я дал ему время отдохнуть после сложнейшего матча с "Наполи", равно как провел ротацию с другими футболистами ", — приводит слова португальца пресс-служба "горняков".
В итоге на позиции правого защитника, которую традиционно занимает Срна, весь матч отыграл Богдан Бутко. Встреча в Одессе завершилась вничью 0:0.
Ранее газета "Спортивка" сообщила о якобы положительной допинг-пробе капитана "оранжево-черных".
Теги: Дарио Срна, допинг, ФК "Шахтёр"
Читайте также:
- Переселенцам могут вернуть избирательное право10:58
- Эксперт: Украина должна будет финансировать боевиков после введения миротворцев10:40
- «Перемирие» на Донбассе: позиции сил АТО обстреляли из артиллерии10:30
- В Мариуполе застрелили кабана-"перебежчика"10:10
- ЗЕМЛЯ С КЛАДБИЩА ДЛЯ КЛУМБЫ: МАРИУПОЛЬЦЫ В ШОКЕ09:25
- ЖЕБРИВСКИЙ: НА ДОНБАССЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЪЕДИНЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ22:22
- В Мариуполе чтобы спасти жизнь ребенку задействовали вертолет спасателей17:28
- ДНРовцы запретили на оккупированной территории главный украинский «наркотик»15:43
- В Донецкой области задержали подозреваемого в информировании боевиков "ДНР"14:42
- Захарченко увеличил количество «пограничников» на блокпостах «ДНР»14:15
- В Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии "Эмми"11:05
- Переселенцам могут вернуть избирательное право10:58
- Эксперт: Украина должна будет финансировать боевиков после введения миротворцев10:40
- «Перемирие» на Донбассе: позиции сил АТО обстреляли из артиллерии10:30
- УКРАИНЦЕВ НАЧАЛИ ЭВАКУИРОВАТЬ ИЗ ОСТРОВОВ В КАРИБСКОМ МОРЕ10:20
- В Мариуполе застрелили кабана-"перебежчика"10:10
- Что такое обида и как научиться прощать09:58
- Когда применять йод, а когда зеленку09:47
- Одеська трагедія: в чиї кабінети прийшли з обшуком09:35
- ЗЕМЛЯ С КЛАДБИЩА ДЛЯ КЛУМБЫ: МАРИУПОЛЬЦЫ В ШОКЕ09:25
- Что такое обида и как научиться прощать09:58
- Когда применять йод, а когда зеленку09:47
- Як вивести солі з організму в домашніх умовах?08:43
- Интуитивное питание: ешь что хочешь и не толстей08:00
- Врачи рассказали, как быстро восстановить кожу после лета07:50
- Чем вредна халва07:24
- Больше, чем над русскими, в России не издевались ни над одним народом - Максакова13:28
- Налог на недвижимость: каких штрафов ждать тем, кто не заплатил13:05
- 17 сентября — День спасателя Украины: как стать специалистом по подвигам12:47
- Будем платить за воду и отопление по-новому: что изменится и кому придется раскошелиться08:48
- "Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму
- Траур? Нет, не слышали: не смотря на трагедию и гибель детей, в Одессе прошел концерт Ирины Билык
- Народная артистка Украины устроила танцы и песни «на костях» сгоревших детей в Одессе
- Стало известно о закрытых переговорах по развязке конфликта на Донбассе
- Документы и проблемы: что нужно знать переселенцам
- "Путин не собака! Зарубите это себе на носу! Он яркий пример того, что человек может быть гораздо хуже животного", - Эйдман о скандале вокруг статьи немецкого журнала Focus
- У Запоріжжі АТОвець побив маршрутника через відмову в безкоштовному проїзді
- Европе предрекли самую лютую за последние 100 лет зиму
- В Украине сделали тревожное заявление по планам Кремля на Донбассе
- Преступник сначала изнасиловал свою знакомую, а потом стал резать ее пилой