Сергея Бубку заподозрили в коррупции

20.09.2017 16:25

Глава НОК Украины и вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Сергей Бубка попал в коррупционный скандал. Он подозревается в причастности к коррупционной сделке с участием сына экс-главы IAAF Ламин Диака Папа Массата Диака и экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева, сообщает Телеканал новостей «24».

Согласно информации издания Le Monde, Бубка передал в июне 2009 года 45 тысяч долларов оффшорной компании New Mills Investments. Ее бенефициаром в то время был Балахничев, ранее занимавший должность казначея IAAF. Отмечается, что незадолго до перевода средств Бубкой оффшорная компания перечислила почти аналогичную сумму – 45 000 33 доллара – компании Папа Массата Диака.

В феврале 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике Балахничев ушел в отставку с поста главы ВФЛА. А в января 2016 года Комитет IAAF по этике принял решение о пожизненном отстранении Балахничева. В августе 2017-го Спортивный арбитражный суд оставил это решение в силе.

Ранее Финансовая прокуратура Франции уже заявила о глобальной коррупционной схеме вокруг Папа Массата Диака, связанной с подкупом членов Международного олимпийского комитета и IAAF. Прокуратура заявляла о наличии признаков того, что средства были получены в обмен на голоса членов IAAF и МОК, принимавших участие в выборах городов, которые примут Олимпийские игры и другие крупные соревнования. Голосование по выбору столицы Олимпиады-2016, которой в итоге стало Рио-де-Жанейро, прошло 2 октября 2009 года.

Сергей Бубка уже прокомментировал информацию о своей причастности к коррупционному скандалу. "Le Monde ошибается. Этот платеж в 2009 году Валентину Балахничеву был предусмотрен за развитие проведения всемирно известного турнира "Звезды шеста" в других городах", – заявил он.