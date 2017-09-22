Последние новости раздела
- ФК "Мариуполь" неожиданно уволил главного тренера13:30
- Донбасс уверенно обыграл Динамо15:40
- УЕФА утвердил формат нового футбольного супертурнира12:40
- Стало известно, в каких городах пройдут финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы в 2019 году10:15
- Умер легендарный боксер08:10
- Сергея Бубку заподозрили в коррупции16:25
- Школа хоккейного клуба Донбасс продолжает набор18:25
- Уэйн Руни поплатился за вождение "под градусом"15:55
- Тренер "Шахтера" объяснил отсутствие Дарио Срны на поле в Одессе08:55
- Мариупольский стронгмен Александр Лашин установил в Черкассах новый рекорд Украины19:06
ФК "Мариуполь" неожиданно уволил главного тренера
22.09.2017 13:30
Главный тренер «Мариуполя» Александр Севидов уволен со своего поста, сообщает XSPORT.ua.
По информации источника, теперь «моряки» будут играть под руководством экс-тренера «Черноморца» Александра Бабича. Данное решение руководства клуба стало довольно неожиданным, ведь Севидов сумел вывести команду из Первой лиги и довольно успешно начать сезон в элитном дивизионе.
По итогам 9-ти туров азовцы занимают пятое место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков после восьми сыгранных матчей. По потерянным очкам клуб идет на третьем месте. Кроме того, «Мариуполь» сумел выйти в 1/8 финала Кубка Украины, на выезде одолев «Колос».
Теги: Донбасс, тренер, увольнение, ФК "Мариуполь"
Читайте также:
- Мирча Луческу о сыне: "С Разваном поступили некрасиво"
- БК "Донецк" уволил главного тренера
- Баскетбол. Гирскис вернул штурвал Подковырову
- Лига Европы. «Партизанам» нечего терять
- Луческу поехал в Стамбул договариваться с "Галатасараем"?
- Турчинов крайне недоволен руководителями МВД в Донбассе: "Уволю всех изменников!" (ВИДЕО)
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке13:19
- На Донбассе образовались огромные очереди12:58
- "Расстреливали, арестовывали и кидали на подвал", - волонтеры "ДНР" рассказали о "переделе" российской гуманитарки людьми Захарченко12:40
- "ДНР" больше не нужна "армия" - донецкий террорист рассказал о реальной боевой ситуации в Донецке11:49
- В сети рассказали о подвиге хирурга, который спас более тысячи бойцов АТО11:28
- Шакал застрелил предателя: в Донецке “доброволец” из РФ убил “легенду” “ДНР” – террористы требуют страшной мести11:09
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 22 сентября10:22
- За сутки боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - потерь у ВСУ нет10:12
- Геращенко: Украина готова обменять 313 боевиков ОРДЛО на 88 украинских заложников07:51
- Захарченко напуган ожидаемым покушением? Ходаковский рассказал о подозрительным приказе руководства "ДНР"07:29
- ФК "Мариуполь" неожиданно уволил главного тренера13:30
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке13:19
- На Донбассе образовались огромные очереди12:58
- "Расстреливали, арестовывали и кидали на подвал", - волонтеры "ДНР" рассказали о "переделе" российской гуманитарки людьми Захарченко12:40
- Ярослав Грицак: "Опасаюсь, что война между Россией и Украиной - надолго"12:18
- "ДНР" больше не нужна "армия" - донецкий террорист рассказал о реальной боевой ситуации в Донецке11:49
- В сети рассказали о подвиге хирурга, который спас более тысячи бойцов АТО11:28
- Шакал застрелил предателя: в Донецке “доброволец” из РФ убил “легенду” “ДНР” – террористы требуют страшной мести11:09
- Каждый третий хочет 30 тысяч, а получает 510:51
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Хорватия сделала Киеву интересное предложение по реинтеграции ОРДЛО10:29
- Ярослав Грицак: "Опасаюсь, что война между Россией и Украиной - надолго"12:18
- Онкологи призывают не есть эти 8 продуктов: они вызывают рак09:15
- Жіноче лібідо: 7 способів його покращити21:07
- Чому шкідливо бути нервовою людиною?19:05
- Польза медитации в современном мире18:21
- Шесть зодиакальных пар, которые обречены на расставание18:08
- П'ять правил догляду за шкірою17:10
- «Вставай Украина - 2»: Саакашвили повторяет сценарий 2013 года16:48
- 17 болезней, которые лечит обычная «лаврушка»16:10
- Как убрать синяк за один день15:08
- Банкомат завис и не вернул карту! Совет как забрать её оттуда уже через минуту!
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля
- В 2018 году в Украине вернут «ужас» для водителей
- В "Укрзализныци" прокомментировали запуск Россией новой железной дороги в обход Украины: такой реакции Кремль точно не ожидал
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"
- Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко
- Кабмин облегчил участь переселенцев
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"
- За месяц до инсульта, тело будет посылать Вам эти сигналы. Не игнорируйте их!