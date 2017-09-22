ФК "Мариуполь" неожиданно уволил главного тренера

22.09.2017 13:30

Главный тренер «Мариуполя» Александр Севидов уволен со своего поста, сообщает XSPORT.ua.

По информации источника, теперь «моряки» будут играть под руководством экс-тренера «Черноморца» Александра Бабича. Данное решение руководства клуба стало довольно неожиданным, ведь Севидов сумел вывести команду из Первой лиги и довольно успешно начать сезон в элитном дивизионе.

По итогам 9-ти туров азовцы занимают пятое место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков после восьми сыгранных матчей. По потерянным очкам клуб идет на третьем месте. Кроме того, «Мариуполь» сумел выйти в 1/8 финала Кубка Украины, на выезде одолев «Колос».