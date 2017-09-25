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Украина завоевала первую медаль на "Играх непокоренных"
В Канаде на спортивных соревнованиях "Игры непокоренных" украинец Сергей Торчинский завоевал первую медаль. Он показал 3-й результат в секторе для толкания ядра (13,71 метра), получив бронзовую награду. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook, передает телеканал 112 Украина.
"Первая медаль на InvictusGames2017 завоевана прошедшим ранения патрульным полицейским из Луцка Сергеем Торчинским! Красавец - по ходу соревнований резко улучшил свой личный рекорд и обошел многих фаворитов! Гордимся", - написал Аваков.
Аваков отметил, что в августе 2014 года Сергей принимал участие в одних из самых ожесточенных боев начала АТО — обороне Саур-Могилы. Тогда же получил осколочное ранение в шею. После реабилитации работает инспектором в патрульной полиции Луцка.
Игры непокоренных" (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в параолимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.
Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в "Играх непокоренных", как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт при выполнении задач в рамках АТО. Вместе с Украиной в этом году в "Играх непокоренных" также дебютирует сборная Румынии.
Теги: Украина, Канада, медаль, Игры Непокоренных
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