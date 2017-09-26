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Букмекеры пророчат "Шахтеру" проигрыш с крупным счетом
Букмекерские конторы практически не оставляют шансов "Шахтеру" на положительный исход поединка второго тура группового раунда Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", сообщает football.ua.
Коэффициент букмекерской конторы William Hill на победу "горожан" составляет 1,2, на ничью – 7,0, а победа "горняков" представляется событием почти фантастическим – 12,0. Наиболее вероятным результатом встречи на Этихаде считается победа хозяев со счетом 3:0, а те, кто хочет заработать на максимальном коэффициенте (501,0), должны поставить на победу "МанСити" 10:0 или на выигрыш "Шахтера" 5:1, 5:2 или 6:2…
Еще более уверена в успехе "горожан" букмекерская контора bwin: победа "Манчестер Сити" – 1,18, "Шахтера" – 12,5, ничья – 7,0.
Bet365 согласна с коэффициентом William Hill на победу команды Хосепа Гвардиолы – 1,2, а вот в то, что Паулу Фонсека и его подопечные уедут из Манчестера не с пустыми руками, аналитики конторы верят куда меньше: ничья – 8,0, победа гостей – 15.0.
Поединок "Манчестер Сити" – "Шахтер" состоится во вторник, 26 сентября, на стадионе Этихад. Начало матча в 21:45. Прямая трансляция на телеканалах Украина и Футбол 1.
Теги: прогноз, букмекер, ФК "Шахтёр"
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