Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Сборная Украины завоевала первое "золото" на "Играх непокоренных"

26.09.2017 10:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сборная Украины завоевала первое "золото" на "Играх непокоренных"

Первую золотую медаль на счет сборной Украины на III Играх непокоренных (Invictus Games) в Торонто записал 29-летний офицер Министерства обороны Олег Зимников из Киева, сообщает ТСН.
В легкоатлетических соревнованиях Зимников в ночь на вторник показал 1-й результат в гонке на 1500 метров (4 мин 33 с). Второе место отошло представителю Франции Оливье Бутьє, который отстал он украинский более, чем на секунду. Третьим прибежал новозеландец Дэн Кроуфорд.
Для Украины, которая впервые принимает участие в Играх непокоренных, это первая в истории золотая медаль. Счет наградам сборной Украины вчера открыл Сергей Торчинский, который занял третье место в секторе метания ядра. Нынешние соревнования продлятся до 30 сентября.



Теги: Украина, золотая медаль, Игры Непокоренных
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх