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Сборная Украины завоевала первое "золото" на "Играх непокоренных"
26.09.2017 10:45
Первую золотую медаль на счет сборной Украины на III Играх непокоренных (Invictus Games) в Торонто записал 29-летний офицер Министерства обороны Олег Зимников из Киева, сообщает ТСН.
В легкоатлетических соревнованиях Зимников в ночь на вторник показал 1-й результат в гонке на 1500 метров (4 мин 33 с). Второе место отошло представителю Франции Оливье Бутьє, который отстал он украинский более, чем на секунду. Третьим прибежал новозеландец Дэн Кроуфорд.
Для Украины, которая впервые принимает участие в Играх непокоренных, это первая в истории золотая медаль. Счет наградам сборной Украины вчера открыл Сергей Торчинский, который занял третье место в секторе метания ядра. Нынешние соревнования продлятся до 30 сентября.
Теги: Украина, золотая медаль, Игры Непокоренных
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