- Сегодня «Динамо» и «Заря» сыграют в Лиге Европы14:10
- Превью матча «Донбасс» – «Белый Барс»21:41
- Бразильский полузащитник "Шахтера" стал украинцем10:52
- "Шахтер" уступил в Англии подопечным Гвардиолы10:10
- Букмекеры пророчат "Шахтеру" проигрыш с крупным счетом15:10
- Сборная Украины завоевала первое "золото" на "Играх непокоренных"10:45
- Россию могут отстранить от Олимпиады-201813:57
- Украина завоевала первую медаль на "Играх непокоренных"11:00
- Срна приостановил игру за ФК "Шахтер" из-за скандала с допингом09:40
- ФК "Мариуполь" неожиданно уволил главного тренера13:30
Сегодня «Динамо» и «Заря» сыграют в Лиге Европы
Сегодня киевское "Динамо" и луганская "Заря" проведут два гостевых поединка в рамках второго тура группового раунда Лиги Европы. Букмекеры опубликовали коэффициенты на игры с участием украинских команд, сообщает ТСН.
Так, на победу "Динамо" в матче с сербским "Партизаном" коэффициент составляет 2,0. Ничья оценивается в 3,3. Виктория белградского клуба принесет прибыль в почти 4-кратном размере - 3,8.
Что касается луганской "Зари", то здесь ситуация выглядит гораздо хуже. Букмекеры считают фантастикой победу команды Юрия Вернидуба в противостоянии с испанским "Атлетиком". Коэффициент на этот результат составляет 17,0. Ничья оценивается в 6,0, а победа баскского коллектива - 1,2.
Напомним, что начало матча "Партизан" - "Динамо" в 22:05, а "Атлетик" - "Заря" в 20:00 по киевскому времени.
В прямом эфире трансляцию из Белграда организуют телеканалы "Украина" и "Футбол 2", а игру на "Сан Мамесе" покажет канал "Футбол 1".
Теги: прогноз, Лига Европы, ФК "Динамо" Киев, ФК "Заря"
- Букмекеры дали прогноз на матч «Динамо» - «Шахтер»
- Букмекеры определили фаворита в финале Лиги Европы
- Киевское «Динамо» обыграло «Скендербеу» со счетом 3:1
- Букмекеры пророчат "Шахтеру" вылет из еврокубков
- Букмейкеры дали прогноз на матч "Динамо" - "Янг Бойз"
- "Динамо" составило компанию "Днепру", "Шахтёру" и "Черноморцу"
- ЖИТЕЛИ 42-Х ПОСЕЛКОВ ПРИФРОНТОВОЙ ЗОНЫ ПОЛУЧАТ НАБОРЫ ВЫЖИВАНИЯ В ОКТЯБРЕ13:49
- Контрразведке стали известны имена личностей двух российских генералов, которые руководили террористами на Донбассе13:18
- К оккупированному Донбассу приближается огромная колонна грузовиков11:12
- Наркотики и насилие: что царит в тюрьмах «ЛДНР»09:42
- На КПП Донбасса создадут "фирменный украинский стиль"22:35
- Украинских военных хотят пересадить на велосипеды20:08
- Азовское море опасно обмелело19:43
- Вышла в окно 5-го этажа: в Луганске покончила с собой помощница скандального пропагандиста “Л/ДНР” Филлипса15:01
- "В Луганске сейчас творится беспредел! Родителям срочно нужна помощь!" - пророссийская украинка из Санкт-Петербурга шокировала Сеть рассказом из Луганска14:19
- Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"12:59
- Страшная инфекция: подробности массового отравления во Львове14:46
- В Украине грядет очередное подорожание: от чего придется отказаться беднякам14:32
- ФСБ похитила экс-охранника Дмитрия Яроша, - СМИ14:20
- Сегодня «Динамо» и «Заря» сыграют в Лиге Европы14:10
- У Русланы Писанки появился новый "муж" на шоу "Зважені та щасливі"14:06
- ЖИТЕЛИ 42-Х ПОСЕЛКОВ ПРИФРОНТОВОЙ ЗОНЫ ПОЛУЧАТ НАБОРЫ ВЫЖИВАНИЯ В ОКТЯБРЕ13:49
- Минфин определился, с чего начать реформу налоговой13:32
- Контрразведке стали известны имена личностей двух российских генералов, которые руководили террористами на Донбассе13:18
- Смерть Хью Хефнера: кому достанется наследство13:01
- Украинский телеканал облажался в прямом эфире (ФОТО)12:47
- О вреде сыра11:48
- За какие продукты щитовидка скажет вам «спасибо»10:00
- Що не можна їсти під час похмілля?08:26
- Значение случайных событий: о чем нас предупреждает Вселенная08:08
- ТОП 3 масла для ідеальних густих брів07:54
- Ученые сделали неожиданное заявление об аквариумных рыбках07:17
- "Выйдите из потустороннего мира борьбы за власть": Украинский волонтер эмоционально обратилась к Порошенко20:41
- Излишняя чистота - причина болезней18:43
- Вокруг каждого человека возведены крепостные стены18:26
- Грецкие орехи продляют жизнь18:02
- Места силы в квартире: где хранить деньги, чтобы они приумножались
- У певицы Джамалы серьезные проблемы
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев
- Частная разведка США озвучила сроки ввода миротворцев на Донбасс
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков
- "МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности
- "В Луганске сейчас творится беспредел! Родителям срочно нужна помощь!" - пророссийская украинка из Санкт-Петербурга шокировала Сеть рассказом из Луганска
- Незнакомый номер? Эксперт рассказал, как ставят на прослушку в Украине
- Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"
- У Кремля начались большие проблемы с "армиями Л/ДНР" - "кураторы" приняли отчаянное решение