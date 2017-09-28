Сегодня «Динамо» и «Заря» сыграют в Лиге Европы

28.09.2017 14:10

Сегодня киевское "Динамо" и луганская "Заря" проведут два гостевых поединка в рамках второго тура группового раунда Лиги Европы. Букмекеры опубликовали коэффициенты на игры с участием украинских команд, сообщает ТСН.

Так, на победу "Динамо" в матче с сербским "Партизаном" коэффициент составляет 2,0. Ничья оценивается в 3,3. Виктория белградского клуба принесет прибыль в почти 4-кратном размере - 3,8.

Что касается луганской "Зари", то здесь ситуация выглядит гораздо хуже. Букмекеры считают фантастикой победу команды Юрия Вернидуба в противостоянии с испанским "Атлетиком". Коэффициент на этот результат составляет 17,0. Ничья оценивается в 6,0, а победа баскского коллектива - 1,2.

Напомним, что начало матча "Партизан" - "Динамо" в 22:05, а "Атлетик" - "Заря" в 20:00 по киевскому времени.

В прямом эфире трансляцию из Белграда организуют телеканалы "Украина" и "Футбол 2", а игру на "Сан Мамесе" покажет канал "Футбол 1".