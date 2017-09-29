Вторая кряду победа «Донбасса» над «Белым Барсом»

29.09.2017 13:12

В четверг 28 сентября на Ледовой арене "Альтаир" состоялся заключительный матч шестого тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – донецкий "Донбасс" принимал "Белый Барс".

Обе команды начали встречу активно, однако "без ворот" – защитники каждый раз успевали отобрать шайбу до броска. Первый гол случился в большинстве – долгий розыгрыш игроков "Белого Барса" точным броском завершил капитан команды Руслан Ромащенко. Дончане смогли отыграться за пять минут до конца периода – Ярослав Свищев на пятаке протолкнул игровой снаряд мимо Юрия Краснопольского. На перерыв, впрочем, команды ушли при преимуществе гостей – Владислав Герцик здорово бросил от синей линии и вновь вывел свою команду вперед.

Продолжилась яркая атакующая игра в исполнении обеих команд и во втором периоде. Однако, в отличие от стартовой двадцатиминутки, изменить счет на табло никому не удалось.

Зато удалось это сделать в самом начале заключительного периода – и вновь в составе "Донбасса" отметились игроки третьего звена: Андрей Григорьев и Иван Савченко вывели на ворота Никиту Новикова, который в ближнем бою переиграл голкипера "Белого Барса", сравняв счет. А спустя четыре минуты дончане впервые в матче вышли вперед – Владислав Луговой перехватил неудачный пас противника, Илья Коренчук завершил атаку – 3:2.

Украинская хоккейная лига

"Донбасс" - Белый Барс" - 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 Ромащенко (Печерских, Табашник - больш.), 05:07, 1:1 Свищев (Савченко, Новиков), 14:29, 1:2 Герцик (Табашник, Печерских), 15:35, 2:2 Новиков (Савченко, Григорьев), 42:43, 3:2 Коренчук (Луговой), 46:49.

Донбасс: Дьяченко (Дуве); Лялька - Кузьмик - Коренчук (А), Жовнир - Александров; Луговой - Коваленко - Мостовой, Шпак - Ордынский; Савченко И. (А) - Свищев - Новиков, Григорьев (К) - Фирсов; Ворона - Влад - Рубан, Матвиенко.

Белый Барс: Краснопольский (Качула); Печерских - Ромащенко (К) - Тимченко (А), Табашник - Герцик; Куцевич (А) - Даниленко - Лесников, Воронин - Ядловский; Бондаренко - Логач - Сеник, Гриценко - Грицюк; Дурдыев - Найденов - Панов, Васильев - Савченко Б.

Напомним, что следующий домашний матч "Донбасс" проведет уже 30 сентября против харьковского "Динамо". Начало матча в 14:00.