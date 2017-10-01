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Спортсменам разрешили употреблять алкоголь

01.10.2017 21:05
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Спортсменам разрешили употреблять алкоголь

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключит алкоголь из списка запрещенных веществ с 1 января 2018 года.

Соответствующее решение одобрено исполкомом организации, сообщается на официальном сайте WADA, передает «Слово и Дело».

Алкоголь, употребление которого ранее было запрещено в воздушном, автомобильном и водно-моторном спорте, а также стрельбе из лука, не вошел в запрещенный список на 2018 год. Международные федерации соответствующих видов спорта были проинформированы об изменениях, чтобы иметь возможность внести изменения в правила.

Национальные антидопинговые организации не будут обязаны проводить тестирование спортсменов на алкоголь, однако смогут помогать федерациям в случае необходимости.

«Ежегодно обновляемый список публикуется за три месяца до вступления в силу, чтобы все заинтересованные стороны, в частности спортсмены и представители их окружения, имели достаточно времени, чтобы ознакомиться с документом и его изменениями, – сказал глава WADA Крэйг Риди. – Жизненно важно, чтобы все спортсмены, если у них есть сомнения, касающиеся запрещенных препаратов или методов, связались с антидопинговыми организациями своих стран».



Теги: Донбасс, алкоголь, спортсмен, допинг
 
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