Украинские болельщики "заработали" штраф для ФФУ

03.10.2017 10:05

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала ФФУ за поведение фанатов на матчах отбора на ЧМ-2018 против Турции (2: 0) и Исландии (0: 2), сообщает сайт организации, передает УНН.

Львиную долю штрафа в ФИФА назначили за игру Украина - Турция, который проходил в Харькове. Штраф в размере 45 тыс. швейцарских франков наложен из-за дискриминационных песен, зажигательных устройств, выбеганий на поле и блокирования лестниц.

Также ФФУ должен заплатить 3 тыс. франков за использование болельщиками пиротехники в гостевой встрече против Исландии.

Отметим, что кроме Украины ФИФА наказала еще 11 стран, среди которых Сербия, Греция, Албания, Аргентина, Иран, Нигерия, Венгрия, Чили, Эквадор, Панама и Перу. Однако в "желто-синих" наибольшая сумма штрафа.