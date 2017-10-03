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Украинские болельщики "заработали" штраф для ФФУ
Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала ФФУ за поведение фанатов на матчах отбора на ЧМ-2018 против Турции (2: 0) и Исландии (0: 2), сообщает сайт организации, передает УНН.
Львиную долю штрафа в ФИФА назначили за игру Украина - Турция, который проходил в Харькове. Штраф в размере 45 тыс. швейцарских франков наложен из-за дискриминационных песен, зажигательных устройств, выбеганий на поле и блокирования лестниц.
Также ФФУ должен заплатить 3 тыс. франков за использование болельщиками пиротехники в гостевой встрече против Исландии.
Отметим, что кроме Украины ФИФА наказала еще 11 стран, среди которых Сербия, Греция, Албания, Аргентина, Иран, Нигерия, Венгрия, Чили, Эквадор, Панама и Перу. Однако в "желто-синих" наибольшая сумма штрафа.
Теги: Украина, ФИФА, штраф, болельщик
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