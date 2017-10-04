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Боснийский футболист из-за подката лишился мужского достоинства (ВИДЕО)

04.10.2017 16:20
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Боснийский футболист из-за подката лишился мужского достоинства (ВИДЕО)

Игрок боснийского клуба "Зрински" Марин Галич потерял интимный орган в борьбе с соперником во время матча за Кубок страны против "Слоги", сообщает ТСН.
В результате подката, оппонент нанес футболисту сильный удар в пах. Через некоторое время Галичу мгновенно оказали помощь и отвезли в больницу, где ему сделали операцию и удалили яичко.
Как сообщают боснийские СМИ, сейчас жизни игрока и его футбольной карьере ничего не грозит.



Теги: футбол, Босния, травма
 
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