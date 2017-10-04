Боснийский футболист из-за подката лишился мужского достоинства (ВИДЕО)

04.10.2017 16:20

Игрок боснийского клуба "Зрински" Марин Галич потерял интимный орган в борьбе с соперником во время матча за Кубок страны против "Слоги", сообщает ТСН.

В результате подката, оппонент нанес футболисту сильный удар в пах. Через некоторое время Галичу мгновенно оказали помощь и отвезли в больницу, где ему сделали операцию и удалили яичко.

Как сообщают боснийские СМИ, сейчас жизни игрока и его футбольной карьере ничего не грозит.