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Сборная Украины отправилась на матч против Косово без Марлоса

05.10.2017 11:05
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Сборная Украины отправилась на матч против Косово без Марлоса

Национальная сборная Украины по футболу прибыла в харьковский аэропорт, откуда отправится в Албанию на матч отбора на ЧМ-2018 против Косово, который запланирован на 6 октября, сообщает Sport.ua.
По неподтвержденным данным, новичок сборной Украины Марлос с командой не полетит. Футболисту пришлось уехать в Киев для оформления документов. Вероятно, он присоединится к команде позже.



Теги: футбол, Косово, Сборная Украины, Марлос
 
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