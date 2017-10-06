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Букмекеры считают Украину бесспорным фаворитом в матче против Косово
06.10.2017 15:00
Сборная Украины является бесспорным фаворитом в матче квалификации на чемпионат мира 2018 года против команды Косово, сообщает телеканал 112 Украина.
В букмекерской конторе 1xBet уверены в победе Украины. На такой результат идет ставка с коэффициентом 1.15. На победу Косово букмекеры дают 19.00. Ничья идет с коэффициентом 10.50.
Схожий прогноз дает и контора William Hill. Победа Украины котируется ставкой 1.11, ничья дается с коэффициентом 7.50, а победа Косово - 15.00.
Напомним, что игра Косово - Украина начнется сегодня в 21:45, а посмотреть поединок можно будет на каналах "Украина" и "Футбол 1".
Теги: Украина, футбол, прогноз, Косово, букмекер
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