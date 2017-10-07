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Проливной дождь не помешал сборной Украины обыграть Косово (ВИДЕО)

07.10.2017 10:17
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Проливной дождь не помешал сборной Украины обыграть Косово (ВИДЕО)

Сборная Украины в матче 9 тура отборочного турнира на чемпионат мира-2018 в Албании добыла очень непростую победу над командой Косово со счетом 2:0, сообщает XSPORT.ua.
Поединок прошел при плохих погодных условиях – сильный ливень едва не помешал старту встречи, а позже постоянно создавал дискомфорт футболистам.
Несмотря на то, что опасные моменты у ворот соперника украинцы создавали регулярно, забить смогли лишь на 60-й минуте, когда Пакярада срезал мяч в свои ворота после того, как Гармаш не смог пробить по сфере.
А за несколько минут до финального свистка Андрея Ярмоленко мощным ударом под перекладину с пары метров поставил жирную точку в матче.
Как итог - команда Андрея Шевченко вырвала жизненноважные три очка и теперь в понедельник в Киеве выйдет на финал всех финалов против Хорватии, которая дома потеряла очки с Финляндией (1:1) и теперь, как и украинцы, имеет 17 очков. Эта встреча - в прямом эфире на нашем сайте.
Исландия на выезде переиграла Турцию со счетом 2:0 и обеспечила себе 1 или 2 место.



Теги: Украина, футбол, победа, Косово
 
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