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Тайсон Фьюри вызвал на бой мэра Киева

08.10.2017 10:35
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Тайсон Фьюри вызвал на бой мэра Киева

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри напомнил о себе украинским любителям бокса необычным предложением, сообщает bigmir.net.
Фьюри, который ранее заявлял о завершении карьеры, вызвал на бой бывшего чемпиона мира 46-летнего украинца Виталия Кличко.
"Хотел бы провести бой со старшим братом, так как младший не смог предложить мне сложный поединок ", - написал Тайсон Фьюри в twitter.



Теги: бокс, Виталий Кличко, поединок, Тайсон Фьюри
 
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