Тайсон Фьюри вызвал на бой мэра Киева

08.10.2017 10:35

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри напомнил о себе украинским любителям бокса необычным предложением, сообщает bigmir.net.

Фьюри, который ранее заявлял о завершении карьеры, вызвал на бой бывшего чемпиона мира 46-летнего украинца Виталия Кличко.

"Хотел бы провести бой со старшим братом, так как младший не смог предложить мне сложный поединок ", - написал Тайсон Фьюри в twitter.