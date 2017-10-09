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Сборную Украины простимулировали двойными премиальными за победу над Хорватией
09.10.2017 10:15
Игроки сборной Украины получат удвоенные премиальные в случае победы над Хорватией в матче отбора к чемпионату мира-2018. Об этом сообщает Xsport.ua.
По информации источника таким образом президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко решил добавить мотивации «сине-желтым». Однако о точной сумме потенциальной выплаты пока ничего неизвестно.
Напомним, что 9-го октября в 21:45 Украина примет хорватов в Киеве на НСК «Олимпийский». Следить за поединком вы сможете на телеканалах Украина и Футбол 1.
Теги: Украина, футбол, Хорватия, премия
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