Сборная Украины осталась "за бортом" ЧМ-2018 по футболу (ВИДЕО)

10.10.2017 10:15

Сборная Украины проиграла на поле столичного НСК "Олипмпийский" команде Хорватии - 0:2 и потеряла все шансы на выход в финальную часть чемпионата мира, который пройдет летом 2018 года на полях России, сообщает Страна.ua.

Судьбу встречи решили два мяча, забитых футболистом немецкого "Хоффенхайма" - сначала на 61-й минуте Андрей Крамарич замкнул навес капитана гостей Луки Модрича с правого фланга атаки, находясь в одиночестве в центре штрафной сборной Украины, а затем на 69-й минуте встречи тот же Крамарич поставил жирную точку - 2:0.

Таким образом подопечные Андрея Шевченко заняли только третье место в своей группе, пропустив вперед команду Исландии, которая стала первой и автоматически получила право сыграть на полях России, и Хорватии, которая заняла второе место и теперь поборется за путевку на ЧМ-2018 в стыковых матчах.