- Сборная Украины осталась "за бортом" ЧМ-2018 по футболу (ВИДЕО)10:15
- СУДЬБА СБОРНОЙ УКРАИНЫ ПО ФУТБОЛУ В ОТБОРЕ К ЧМ-2018 РЕШИТСЯ СЕГОДНЯ15:15
- Сборную Украины простимулировали двойными премиальными за победу над Хорватией10:15
- Украинка установила два сверхчеловеческих рекорда08:46
- Тайсон Фьюри вызвал на бой мэра Киева10:35
- Проливной дождь не помешал сборной Украины обыграть Косово (ВИДЕО)10:17
- Букмекеры считают Украину бесспорным фаворитом в матче против Косово15:00
- Мирчу Луческу наказали за длинный язык09:50
- Дмитрий Игнатенко возвращается в «Донбасс»07:26
- Сборная Украины отправилась на матч против Косово без Марлоса11:05
Сборная Украины осталась "за бортом" ЧМ-2018 по футболу (ВИДЕО)
Сборная Украины проиграла на поле столичного НСК "Олипмпийский" команде Хорватии - 0:2 и потеряла все шансы на выход в финальную часть чемпионата мира, который пройдет летом 2018 года на полях России, сообщает Страна.ua.
Судьбу встречи решили два мяча, забитых футболистом немецкого "Хоффенхайма" - сначала на 61-й минуте Андрей Крамарич замкнул навес капитана гостей Луки Модрича с правого фланга атаки, находясь в одиночестве в центре штрафной сборной Украины, а затем на 69-й минуте встречи тот же Крамарич поставил жирную точку - 2:0.
Таким образом подопечные Андрея Шевченко заняли только третье место в своей группе, пропустив вперед команду Исландии, которая стала первой и автоматически получила право сыграть на полях России, и Хорватии, которая заняла второе место и теперь поборется за путевку на ЧМ-2018 в стыковых матчах.
Теги: Украина, футбол, Хорватия, Чемпионат мира
- "Динамо" договорилось с хорватским защитником
- Результаты матчей ЧМ-2010 по футболу
- Сборную Украины простимулировали двойными премиальными за победу над Хорватией
- Тренер сборной Хорватии назвал состав на матч с Украиной
- Украина - Хорватия: сегодня на donbass.ua онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2010
- Нойок - ОК!
- "Может, на Донбассе русские "второго сорта", или как Захарченко и Ко устроили для жителей "республики" геноцид", - блогер11:05
- Ходаковский рассказал, кто приказал расстрелять кадыровцев в Донецке в 2014 году10:44
- "Какой Путин? Мы - Украина!" - "вата" Донецка больше не хочет российских подачек10:04
- Мариуполь выйдет на всеукраинский марш за права животных09:52
- Подземный бунт в Мирнограде: горняки намерены протестовать бессрочно08:58
- В Тельманово ищут украинских диверсантов07:45
- "Нельзя так издеваться над людьми в 21-м веке! Нас взяли в рабство", - работники отжатых у Ахметова предприятий Донбасса в панике - главари "ДНР" запретили им покидать пределы "республики"07:33
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)21:20
- В оккупированном поселке на Донбассе боевики "ДНР" ищут "украинских диверсантов"20:10
- Реинтеграция Донбасса: в законопроект хотят внести два важных пункта19:35
- Поездки в страну-агрессор: стало известно о колоссальных штрафах для нарушителей и кого именно коснется запрет посещения РФ11:54
- Самый дешевый автомобиль в мире получил электрическую версию11:35
- Перед тем, как выйти из дома, следует всегда оставлять монету в морозилке. Это сохранит ваше здоровье11:24
- В США три медведя совершили "налет" на пиццерию (ВИДЕО)11:15
- "Может, на Донбассе русские "второго сорта", или как Захарченко и Ко устроили для жителей "республики" геноцид", - блогер11:05
- В Москве скончался "телеэкстрасенс" Аллан Чумак10:55
- Ходаковский рассказал, кто приказал расстрелять кадыровцев в Донецке в 2014 году10:44
- Генсек Совета Европы инициирует снятие санкций с РФ10:29
- Сборная Украины осталась "за бортом" ЧМ-2018 по футболу (ВИДЕО)10:15
- "Какой Путин? Мы - Украина!" - "вата" Донецка больше не хочет российских подачек10:04
- Перед тем, как выйти из дома, следует всегда оставлять монету в морозилке. Это сохранит ваше здоровье11:24
- 3 продукта которые перед употреблением мыть нельзя08:22
- Риелтором легко стать, но трудно им остаться07:14
- Как перестать есть по ночам - диетологи дали ценные советы22:45
- Продукты, которые крайне полезны для сердца20:27
- Фолієва кислота: лікуємо втому і пригніченість17:33
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ ОКАЗАЛОСЬ В ЧЕТВЕРКЕ БЕССМЫСЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР17:03
- В Китае назвали 10 продуктов для самых полезных завтраков15:46
- Як зменшити пітливість тіла?14:12
- Сокотерапія: як смачно і корисно очистити організм12:30
- Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал
- 5 смертельных ошибок при замене масла в двигателе
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе
- Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке
- Европа на ушах: над Украиной «летает» страшное радиоактивное облако
- Нужно говорить с жителями Донбасса, по возможности - и с Захарченко
- Кто заплатит за новый газовый тариф: неожиданный прогноз
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)