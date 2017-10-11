Арбитр из Гондураса не пустил сборную США на чемпионат мира-2018 (ВИДЕО)

11.10.2017 17:00

Сборная Панамы впервые в истории выступит на чемпионате мира по футболу благодаря победе со счетом 2:1 в решающей игре с Коста-Рикой, сообщает XSPORT.ua.

Ключевым в матче стал первый гол панамцев. Несмотря на то, что мяч после удара Габриэля Торреса не пересек линию, арбитр матча из Гондураса Вальтер Лопес Рамос засчитал взятие ворот.

А вот США на выезде неожиданно уступили аутсайеру группы Тринидаду и Тобаго и не сыграют в России. Отметим, что американцы были неизменными участниками мундиаля с 1990 года, последний раз пропустив мировое первенство в 1986-м году.