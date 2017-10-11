Первый визит «Волков» в «Дружковку»

11.10.2017 17:14

В четверг 12 октября "Донбасс" начнет домашнюю серию из пяти матчей встречей с "Волками". К этому матчу команды подходят с диаметрально противоположными сериями – подопечные Сергея Витера на данный момент лидируют в чемпионате, одержав 9 побед в 9 матчах, а команда Александра Хмиля после 9 встреч все еще не одержала ни одной победы.

Не вселяет оптимизма болельщикам "Волков" и тот факт, что в первой встрече этих команд, которая произошла еще во втором туре, дончане разгромили броварчан со счетом 13:1.

Впрочем, в своем предыдущем матче против "Кременчука" "Волкам" удалось открыть счет и одержать победу по итогам первого периода со счетом 3:1, хотя дальше класс исполнителей у "горожан" взял свое.

Удастся ли команде из Броваров навязать борьбу команде Сергея Витера или повторится сценарий предыдущей встречи этих команд – узнаем уже в этот четверг.

Напомним, что приобрести билеты на этот и другие домашние матчи "Донбасса" в октябре можно в кассе Ледовой арены "Альтаир".