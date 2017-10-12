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Ультрас "Днепра" избили президента и болельщиков клуба "Днепр-1"

12.10.2017 10:00
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Ультрас "Днепра" избили президента и болельщиков клуба "Днепр-1"

В перерыве матча 16-го тура украинской Второй лиги между клубами "Днепр" и "Днепр-1" произошла драка между болельщиками, сообщает football.ua.
Ультрас "Днепра" вывесили провокационный баннер "Мы сломаем вам Березу и развалим ваш Причал", а в перерыве встречи ворвались в сектор "Днепра-1" и избили болельщиков соперника, отобрав у них баннеры и барабан.
Заступиться за фанатов решил президент клуба, нардеп Юрий Береза, которого ударили по лицу.



Теги: драка, ультрас, ФК "Днепр"
 
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