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"Шахтер" вырвал победу у "Ворсклы"

14.10.2017 10:30
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"Шахтер" вырвал победу у "Ворсклы"

Донецкий "Шахтер" в Харькове провел дебютный поединок второго круга УПЛ, выиграв в центральной игре 12-го тура чемпионата полтавскую "Ворсклу", передает УНН.
На 21 минуте заброс вперед от партнера реализовал футболист сборной Украины Марлос. Полузащитник отличился рывком из-за спины защитников "Ворсклы" и отправил мяч в сетку ворот. Гости ответили опасным дальним ударом в нижний угол ворот Павла Рэбэнка - Пятов перевел мяч на угловой. Ошибка Даллку при игре в собственной штрафной зоне завершилась голом в исполнении Феррейра после тривиального прострела Исмаили - 2: 0.
Лучший бомбардир полтавчан Юрий Коломоец вернул интригу в матч на 43 минуте. Иван Петряк потерял мяч на чужой половине поля и Шарпар передачей вывел на свидание с Пятовым нападающего команды Коломойца - 2:1.
Все тот же Коломоец на 58 минуте установил паритет на табло. Благодаря прострелу Рэбэнка, нападающий "ворсклян" удачно сыграл на опережении. Лишь на 82 минуте номинальные хозяева вырвали очередные три очка турнира. Комбинацию Марлоса, Бланко-Лещука и Феррейры завершил аргентинец, оформив дубль - 3:2.
Примечательно, что Феррейра забил в нынешнем чемпионате уже 8 голов.
Заметим, что "оранжево-черные" сохранили лидерство в таблице - 31 очко. "Ворскла" с 21 пунктом осталась третьей.



Теги: победа, ФК "Шахтёр", ФК "Ворскла"
 
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