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Киевское "Динамо" проиграло аутсайдеру УПЛ (ВИДЕО)
В заключительном противостоянии 12 тура УПЛ киевское "Динамо" в Одессе со счетом 2:1 проиграло местному ФК "Черноморец", сообщает УНН.
Одесситы удивили "бело-синих", забив дважды уже к середине тайма. Ошибки обороны "динамовцев" перевоплотили в голы Ковалец и Хобленко.
Отыграть один гол подопечным Александра Хацкевича удалось лишь на 78 минуте. Морозюк прострелил головой параллельно лицевой линии прямо на голову Артему Кравцу, который отправил мяч в сетку. На большее вице-чемпиона страны не хватило - 2:1.
Примечательно, что последние 20 минут основного времени киевляне провели сразу с четырьмя нападающими на поле.
Таким образом, "моряки" одержали 9 очков и поднялись со дна турнирной таблицы, обогнав "Сталь" и "Карпаты". У "Динамо" осталось 24 очка и теперь киевляне уступают "Шахтеру" 7 баллов.
Заметим, что в следующем туре "Динамо" примет "Шахтер".
Теги: аутсайдер, проигрыш, ФК "Динамо" Киев
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