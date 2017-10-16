Киевское "Динамо" проиграло аутсайдеру УПЛ (ВИДЕО)

16.10.2017 13:20

В заключительном противостоянии 12 тура УПЛ киевское "Динамо" в Одессе со счетом 2:1 проиграло местному ФК "Черноморец", сообщает УНН.

Одесситы удивили "бело-синих", забив дважды уже к середине тайма. Ошибки обороны "динамовцев" перевоплотили в голы Ковалец и Хобленко.

Отыграть один гол подопечным Александра Хацкевича удалось лишь на 78 минуте. Морозюк прострелил головой параллельно лицевой линии прямо на голову Артему Кравцу, который отправил мяч в сетку. На большее вице-чемпиона страны не хватило - 2:1.

Примечательно, что последние 20 минут основного времени киевляне провели сразу с четырьмя нападающими на поле.

Таким образом, "моряки" одержали 9 очков и поднялись со дна турнирной таблицы, обогнав "Сталь" и "Карпаты". У "Динамо" осталось 24 очка и теперь киевляне уступают "Шахтеру" 7 баллов.

Заметим, что в следующем туре "Динамо" примет "Шахтер".