"Фейеноорд" - "Шахтер": букмекеры назвали фаворита

17.10.2017 16:35

Донецкий "Шахтер" является фаворитом в сегодняшнем матче против "Фейеноорда" в рамках третьего тура Лиги чемпионов, сообщает Sport.ua.

Букмекеры оценивают вероятность победы "горняков" с коэффициентом 2,1, в то время как на хозяев дают 3,7. Ничья также оценивается в 3,7.

Также специалисты считают, что в матче будет забито больше двух мячей – 1,7 на ТБ 2,5.

Матч "Фейеноорд" - "Шахтер" начнется сегодня в 21:45. Транслировать поединок будут каналы "Футбол 1" и "Украина".